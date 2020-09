Pensando em como apoiar os moradores da comunidade de Perocão, a empresa KATO Consultoria & Treinamento, uma das maiores consultorias do Estado, em parceria com a Associação Salvamar e com apoio da Live 3, pensaram em uma ação de capacitação para os moradores do bairro e proximidades.

A KATO foi responsável por trazer os profissionais para realização do treinamento, todos especialistas em suas áreas de atuação, para apresentar os temas e mostrar com exemplos práticos o que acontece dentro das empresas.

Para os participantes foi uma oportunidade de receber treinamentos de qualidade e se preparar para o mercado de trabalho. Um projeto onde todos saíram ganhando, os moradores, a associação e os voluntários.

Cintia Pereira fez questão de participar de todos os módulos e disse que foi para ela “Um diferencial para meu crescimento”. Do outro lado Laís Pavese uma das facilitadores colocou que “Foi uma honra participar do Capacita KATO, e de alguma forma participar da trajetória profissional de tantas pessoas”.

Para Roberta Kato, CEO do Grupo KATO e Diretora Técnica da KATO Consultoria esse projeto tem um ganho afetivo, ela nasceu e cresceu nesta comunidade e hoje assessora diretamente grandes grupos empresariais “Cuidar de onde cresci é uma forma de devolver as coisas boas que a vida tem me proporcionado. Sei que a educação foi um diferencial e quando jovem também recebi apoio de projetos sociais”.

Em breve a Salvamar e a KATO irão divulgar a data dos próximos ciclos de treinamento.