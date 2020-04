Segundo dados do Governo do Estado através do “Painel Covid-19”, já são 37 pessoas mortas com o novo coronavírus no Espírito Santo. Os casos confirmados da doença no estado chegaram a 1351.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que divulga os dados no Painel, divulgou na tarde desta quarta-feira (22) que houve um acréscimo de 38 casos nas últimas 24 horas no Espírito Santo.

Curadas. Das 1351 pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19, 342 são consideradas curadas.

Comorbidades. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, oito em cada dez mortes no Brasil apresentam pelo menos um fator de risco associado, a “comorbidade”. Das comorbidades, as doenças cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doenças neurológicas, renais, obesidade e asma são as comorbidades mais frequentes nos óbitos por coronavírus no país.