A Vereadora Fernanda Mazelli, juntamente com a Comissão do Conselho Regional de Educação Física (CREF) de Guarapari, protocolou hoje (22) na Prefeitura de Guarapari um ofício, solicitando avaliação para o retorno do funcionamento das academias na cidade. Nos documentos, além da solicitação de reabertura dos estabelecimentos, constam também normas de prevenção ao coronavírus.

A Vereadora afirma que já passou da hora de reabrir as academias em Guarapari. “Desde o início da quarentena, as academias estão fechadas”, afirma a vereadora Fernanda Mazelli. “Mesmo antes de muitos comércios, as academias foram as primeiras a fechar. Os profissionais, que são cerca de 50, em Guarapari, estão passando por necessidades, não só os donos de academias, mas os estúdios, os grupos de atividades físicas. Passou do limite.”

O ofício, assinado pelos membros da comissão do CREF Felipe Toscano e Tony Bergamo, pede “reabertura das academias de esportes de todas as modalidades e sua prestação de serviços por autônomos e liberais”.

“Em outros estados, já estão aderindo à abertura das academias”, complementa Fernanda. “Inclusive, o ofício que mandamos fala das orientações e como proceder diante do coronavírus. A OMS recomenda 40 a 50 minutos diários de atividade física para manter a qualidade de vida e a saúde.”

Coronavírus. Dentre as numerosas normas propostas pela vereadora e pela comissão, estão a definição de alunos por m²/hora e o uso de máscaras de proteção individual por colaboradores e alunos. O ofício também prevê, dentre outras medidas, o desenvolvimento de campanha em combate ao sedentarismo e “o fator de condicionamento físico ser determinante no aumento da imunidade, contribuindo no combate à Covid-19”.