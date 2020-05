Depois que a Secretaria Municipal da Saúde (Semsa) de Guarapari decidiu suspender o número de pessoas testadas na cidade, o Boletim Epidemiológico de ontem trouxe uma novidade: a secretaria passou a informar o número de pessoas que aguardam o resultado dos exames.

Em Guarapari, segundo a Semsa, são 93 moradores que aguardam o resultado dos exames; 126 casos foram confirmados e 78 já são considerados curados da doença. Nove pessoas infectadas estão hospitalizadas e cinco moradores já morreram com a Covid-19.

Dentre os bairros de Guarapari, o que mais possui casos confirmados é Praia do Morro, com 27 moradores contaminados pelo coronavírus – quatro a mais do que ontem (19). Em seguida vem Itapebuçu, com 12 casos confirmados, e Muquiçaba, 10.