Em meio a pandemia mundial de Covid-19, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), mostra que está focado em mostrar trabalho para garantir sua reeleição. Na última terça-feira (19), mesmo com as aulas paralisadas e com a recomendação para as pessoas ficarem em casa, ele reuniu secretários, vereadores e algumas pessoas de sua base de apoio, para assinar a ordem de serviço para a construção de uma creche no município.

De acordo com o prefeito em fala divulgada pela assessoria do município ele faz uma gestão com muito controle. “Nossa gestão realiza um trabalho de planejamento e muita rigidez no controle dos gastos para garantir investimentos na nossa cidade. Isto é comprometimento com a população. Podermos investir, num momento em que outros municípios estão tentando apenas fechar as contas. Com as contas em dia, estamos garantindo os investimentos na área da educação, saúde e assistência social, além de estarmos em dia com o pagamento de nossos servidores”, comentou.

Estrutura. Ainda de acordo com a assessoria da prefeitura, o CEMEI Tercília Astori Gobbi, que funciona há 22 anos em espaço alugado, contará com uma estrutura completa, com 09 salas de aula, capacidade para 270 crianças, podendo atender até 18 turmas.

Ainda segundo a prefeitura, a nova sede do CEMEI também contará com sala multiuso, brinquedoteca, playground, área recreativa, refeitório amplo, cozinha, copa, despensa lavanderia, rouparia, banheiros amplos, espaços administrativos (sala de coordenadores, direção, secretaria, arquivo e acessibilidade.

Custos. A prefeitura informa ainda que este é um investimento de R$ 2.161.764,55 (dois milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com recursos próprios do município. A empresa vencedora da licitação é a Brava Construções, que terá um prazo de 12 meses para entrega da obra.