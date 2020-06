O Brasil já tem 1.085.038 casos confirmados de Covid-19 e 50.617 mortes pela doença, informou o Ministério da Saúde neste domingo (21). Foram registradas 17.459 novas infecções em 24 horas. No período, mais 641 mortes foram confirmadas.

Em 21 de junho, o país registrava que 549 mil pessoas se recuperaram da doença no país, 485 mil estavam em acompanhamento e 50 mil morreram. Ou seja, uma taxa de letalidade de 4,7%.

EUA e Brasil foram os únicos dois países que superaram a marca de de 1 milhão de pessoas diagnosticadas com a doença até agora. Considerando o tamanho de suas populações e a fase da pandemia que não chegou ao pico, Rússia e Índia podem também atingir essa marca.

O Brasil levou 114 dias (26.fev-19-jun) desde o primeiro caso diagnosticado no país, e os EUA demoraram 98 dias (21.jan-29.abr).

Ambos bateram seus recordes de casos diários, até agora, pouco antes de atingirem a marca de 1 milhão. Os EUA, com 48,5 mil registros em 26 de abril. O Brasil, com 35 mil em 17 de junho.

Comparação de casos. O país com mais casos registrados no mundo são os Estados Unidos, com 2,1 milhões de casos, seguido do Brasil (1 milhão), da Rússia (552 mil), da Índia (366 mil) e do Reino Unido (300 mil). Os dados são da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.

A comparação de casos por país pode ser ajustada também ao tamanho de cada população. Se considerarmos todos os países, o Brasil tem a 22ª maior taxa de infectados a cada 1 milhão de habitantes: 4.494. Se levarmos em conta os 50 países mais populosos do mundo, o Brasil aparece em terceiro, atrás de EUA e Espanha.

Espírito Santo. Com mais 31 mortes nas últimas 24 horas, o Espírito Santo ultrapassou, na tarde deste domingo (21), a marca de 1.300 óbitos provocados pelo novo coronavírus. De acordo com os dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 1.328 pessoas já perderam a vida em função do vírus.

Nesse mesmo intervalo, mais 628 novos casos da doença foram confirmados no Espírito Santo e o total de pacientes chegou a 34.866.

Vitória se aproximou dos 6 mil casos e agora é a cidade capixaba com mais diagnósticos positivos para a covid-19. Na capital, 5.913 pessoas foram infectadas pelo vírus. A Serra está em segundo lugar nessa lista com 5.881 pacientes e Vila Velha, em terceiro, com 5.854.

Neste domingo, mais 245 capixabas receberam a confirmação de que estão livres da doença. O total de curados no Estado agora é de 20.081. A taxa de letalidade do vírus subiu de 3,79% para 3,81%. De acordo com a Sesa, 86.374 testes rápidos já foram realizados em pessoas com suspeita de Covid-19.