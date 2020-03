Seguindo as determinações do Governo do Estado do Espírito Santo, conforme decreto nº 4604-R publicado nesta sexta-feira (20), o Banestes informa que a partir desta segunda-feira (23) o atendimento presencial ao público estará suspenso pelo prazo de 15 dias. As salas de autoatendimento, onde ficam localizados os caixas eletrônicos, permanecem disponíveis para acesso da população.

No entanto, o decreto deixa claro que os clientes que necessitarem de atendimento presencial referente a contratações de produtos de crédito criados para aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (COVID-19), ou outras situações consideradas emergenciais, ainda poderão receber o atendimento presencial.

O Banestes reforça que as equipes da rede de agências continuarão a trabalhar por escala e estarão à disposição para os atendimentos de casos excepcionais. Os colaboradores do Banco enquadrados nos grupos de risco foram liberados da rotina de trabalho presencial deste a última quarta-feira (18).

“Somos uma atividade essencial para a população. Por isso, nossa preocupação é atender fielmente às determinações do decreto estadual, para garantir a segurança de todos, e assegurar a manutenção dos atendimentos presenciais emergenciais e também via canais digitais do Banco para todos os capixabas. Nossos clientes podem ficar tranquilos de que estamos preparados para esse cenário”, destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Amarildo Casagrande reforça ainda que o cenário é de funcionamento em contingência. No entanto, toda a equipe do Banestes permanece unida e preparada em prol da manutenção dos serviços bancários. “Tomamos todas as medidas para preservar a saúde de nossos funcionários. Além disso, nossos terminais de autoatendimento estão recebendo todo o suporte necessário para se manterem em pleno funcionamento. Os nossos canais digitais (Aplicativo Banestes, Aplicativo Banestes Cartões e Internet Banking) e SAC (0800 727 0474), assim como os demais contatos via telefone do Banco, inclusive os números das agências, garantem a manutenção dos serviços e o atendimento de qualidade à população”, assegura.

Orientações do Banestes

A partir de segunda-feira (23), o atendimento presencial ao público estará suspenso pelo prazo de 15 dias. Salas de autoatendimento permanecem em pleno funcionamento, com portas abertas para circulação de ar.

Serão mantidos os atendimentos presenciais emergenciais. Portanto, as equipes das agências permanecem no regime de escala.

Utilização preferencial de atendimento via canais digitais: Aplicativo Banestes, Aplicativo Banestes Cartões e Internet Banking.

Central de Atendimento disponível 24h (SAC 0800 727 0474 – consulte outras opções em banestes.com.br).

Nas agências, as equipes estão orientadas a fazer uso do álcool gel, lavar as mãos com frequência e manter os procedimentos de etiqueta respiratória. Foram intensificadas todas as medidas de higienização e limpeza de ATMs, teclados, maçanetas, telefones, torneiras, interruptores, etc.