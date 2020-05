O cantor Álvaro Nobre, apontado como revelação no meio sertanejo, vai fazer uma live/show no dia 01 de maio, sexta-feira, às 18h00, no canal oficial do cantor no You Tube. O evento vai funcionar como “esquenta” para a live Cabaré, de Leonardo e Eduardo Costa, que também acontece no dia 01, a partir das 20h00.

Álvaro, que vem ganhando público rapidamente e já emplacou os sucessos Vida de Bebo e Enche Meu Copo, preparou um repertório eclético, com composições autorais e também grandes sucessos do sertanejo atual, além de modas de viola e até música pop.

O evento tem ainda um apelo solidário, com a arrecadação de cestas básicas e materiais de enfrentamento ao coronavírus, como luvas, máscaras e álcool em gel.

Segundo o cantor, que fará pessoalmente a entrega dos donativos, cerca de 500 quilos de alimentos já foram doados antecipadamente e a expectativa da produção do evento é de que o total arrecadado durante a live ultrapasse uma tonelada de alimentos.

Confira a live aqui: https://www.youtube.com/channel/UCfOGhy5-2UC9bjqggJECgCQ