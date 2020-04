Uma empresa de Guarapari vem se destacando no mercado capixaba e nacional. Conhecida por sua linha de produção de cosméticos, a DNA Fórmulas do Brasil agora se torna uma das referências do mercado na produção de álcool em gel.

Através da DNA Pharma, sua linha de produtos especializada em álcool em gel, a empresa vem ganhando mercado com ótimos produtos e levando o nome de Guarapari para todo o Brasil. Com a pandemia de Coronavírus (Covid-19), o álcool em gel se tornou essencial para higienização das mãos, ajudando a sociedade no combate ao vírus.

Diante da demanda e da necessidade de prevenção da população, a empresa não mediu esforços e redirecionou seus investimentos para a fabricação específica de álcool em gel para atender o mercado local e nacional. São atendidos hospitais, unidades de saúde, farmácias, supermercados e a população em geral. É o DNA capixaba no combate ao Covid-19.

Entre os produtos oferecidos pela DNA Pharma estão: Álcool em Gel HandClean, Álcool em Gel Limpa&Hidrata e Álcool em Gel e Líquido HiperClean. Com frascos de 300ml e 500ml para o público final e opções de 1L e 5L para instituições. Todos os produtos aprovados pela Anvisa e fiscalizados pelos demais órgãos municipais e estaduais, com qualidade garantida.

A prevenção está em suas mãos. Não deixe de ter o seu álcool em gel em casa ou na sua empresa. Os produtos da DNA Pharma podem ser encontrados em todo o comércio de Guarapari e do Estado, ajudando a população a se prevenir contra o Covid-19. Para saber mais sobre os produtos da DNA Pharma acesse os endereços abaixo.

*Informe Publicitário.