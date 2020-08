De acordo com dados do Painel Covid do Governo do ES, foram confirmados 2.568 casos do coronavírus em Guarapari. Destes, 2.211 já foram considerados curados. 93 óbitos foram registrados em decorrência dessa enfermidade, fazendo com que, na cidade, a Covid-19 tenha uma taxa de letalidade de 3,6%.

Espírito Santo. Até o momento, foram confirmados 105.888 casos da Covid-19 em todo o território capixaba. Destes, 92.151 são considerados curados. No ES, 3.026 pessoas faleceram em decorrência do coronavírus.

Brasil. 3.605.783 pessoas já foram diagnosticadas com o novo coronavírus em todo o país. Destas, 2.739.035 são consideradas curadas da enfermidade. Entretanto, as mortes no Brasil causadas pela Covid-19 chegaram ao preocupante número de 114.772.