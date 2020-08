A menos de três meses das eleições municipais de 2020, a disputa pela prefeitura de Guarapari começa a ganhar forma com os prováveis nomes pela vaga.

Em um segundo cenário da pesquisa do Porta27/Perfil, dessa vez de forma estimulada, quando é apresentada uma lista de nomes aos entrevistados, 14 nomes foram listados, e seis se destacam com as maiores intenções de voto, sendo dois em destaque. Contudo a porcentagem dos indecisos ainda é grande, com 24,01%.

A pergunta foi: Se a eleição fosse hoje, para prefeito de Guarapari com estes 14 nomes, em qual deles o Sr (a) votaria?

O atual prefeito Edson Magalhães (PSDB) segue em uma disputa acirrada com o deputado estadual Carlon Von (Avante). Magalhães aparece com 24,21% e Von com 22,83%.

Em seguida, o ex-vereador e ex subsecretário estadual de turismo Gedson Merízio (PSB) apresenta 7,08%, o vereador Rogério Zanon (DC) 6,10%, a vereadora Fernanda Mazzelli (PRB) 4,33% e o vereador Oziel de Souza (PSC) 3,54%.

Rejeição

No mesmo cenário, de forma estimulada, a pesquisa também avaliou a Rejeição Estimulada da mesma lista de candidatos. Com a pergunta: E em qual destes, o Sr (a) não votaria de forma alguma para prefeito?

Na aferição dos dados de forma técnica visando o pleito de 2020, Magalhães apresenta 27,16%, Von 7,67%, Dantas 4,33%, Mazzelli 2,16%, Dito Xaréu 2,16%, Merízio 1,57%, Wendel Lima 1,57%.

No quesito Rejeição Estimulada, quase a metade dos entrevistados se mostraram indecisos, resultando em 48,62% dos que não sabem ou não respondem (NS/NR).

Pesquisa

A pesquisa do Instituto de Pesquisa Perfil contratada pelo Portal 27 ouviu 508 pessoas entre os dias 17 e 18 de agosto de 2020. A margem de erro é de 4,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05166/2020.