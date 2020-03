O número deve aumentar consideravelmente nas próximas semanas, segundo estimativas do Ministério da Saúde.

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 234, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 17. Em coletiva de imprensa, a pasta também informou que 18 pacientes estão hospitalizados.

Os casos suspeitos de Covid-19 também subiram e somam agora mais de 2.064. Até o momento, 1.624 casos suspeitos foram descartados.

O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de diagnósticos positivos, com 152 no total. O Rio de Janeiro também está no epicentro do surto no país, com 31 casos.

Além de São Paulo e do Rio de Janeiro, a pasta também confirmou que o Distrito Federal também já registra casos de transmissão comunitária, ou seja, quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais.

Recursos para o enfrentamento ao coronavírus. Em coletiva, o Ministério da Saúde também informou que irá liberar R$ 432 milhões para todos os estados brasileiros para que possam reforçar os planos de contingência e enfrentamento do Covid-19. Esse recurso poderá ser usado na criação de leitos nos hospitais.

Como acontece a transmissão. O principal meio de transmissão é entre pessoas, ou seja, ao tossir ou espirrar, uma pessoa infectada expele gotículas com o vírus. Essas gotículas podem contaminar superfícies e objetos. Outras pessoas podem se infectar ao tocar nesses locais contaminados, levando suas mãos aos olhos, nariz e boca.

Sintomas de coronavírus. Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado, com febre, tosse e dificuldade para respirar. O Covid-19 pode, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.

Prevenção. Os cuidados para reduzir o risco de contrair o coronavírus são básicos e incluem lavar as mãos frequentemente com água e sabão, usar desinfetante à base de álcool e evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Veja outras dicas:

-Ao tossir ou espirrar é recomendado cobrir a boca e nariz;

-Não tocar mucosas de olhos, nariz e boca de outra pessoa;

-Usar lenço descartável para higiene nasal;

-Não compartilhar objetos de uso pessoal;

-Manter o ambiente ventilado;