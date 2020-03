A Rede de Ensino Doctum decidiu suspender as aulas a partir de amanhã, em Guarapari. As aulas na faculdade estão suspensas a partir desta terça-feira (17). Já as aulas da escola infantil, Americano Batista, estarão suspensas a partir de quarta-feira (18).

A medida, segundo a Rede, acompanha as recomendações do Ministério da Saúde referente à epidemia da COVID 19. A Rede criou um Comitê de Monitoramento que acompanha permanentemente as decisões e orientações dos órgãos oficiais de saúde e educação.

Na sexta-feira, 20/03, um novo comunicado será feito sobre as próximas semanas. “A prevenção ainda é a melhor medida. Estamos empenhados em promover o bem-estar de todos”, disse em nota.