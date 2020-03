A Faculdade Pitágoras de Guarapari decidiu suspender as aulas a partir de hoje. A instituição informou que vem acompanhando a evolução do COVID-19 e seu maior compromisso neste momento é com a segurança e a saúde de todos os alunos, professores e funcionários.

Como medida preventiva, as aulas presenciais estão suspensas até o próximo dia 23 de março. Durante esse período, todos os conteúdos serão disponibilizados normalmente por meio do seu ambiente virtual de aprendizagem (AVA) – que já faz parte do processo normal de aprendizagem – para que não haja qualquer impacto na progressão do conteúdo acadêmico.

A direção informou que a instituição se mantém à disposição para sanar qualquer dúvida adicional.

A faculdade Doctum de Guarapari, informou por telefone, que a suspensão das aulas ainda é estudada, e até o final do dia, a instituição fará um comunicado oficial em suas redes sociais.