O Shopping Guarapari permanecerá fechado do dia 19 de março até 2 de abril. A medida foi tomada em obediência ao decreto estadual de número 4600-R, que suspende o funcionamento de shoppings em todo o estado. O cinema já interrompeu funcionamento no dia 18 de março.

Governo do ES. O governador Renato Casagrande determinou na noite de ontem (18) que todos os shoppings do Espírito Santo parassem de funcionar por quinze dias. A medida faz parte do conjunto de ações tomadas pelo governo para impedir o contágio do Covid-19.