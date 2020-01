Começou a vigorar neste domingo (05) a nova tarifa do Sistema Transcol, que passa de R$ 3,75 para R$ 3,90, um reajuste de 4%. O realinhamento de preços é necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema, assinado em 2014, que prevê reajustes anuais no mês de janeiro e também a retomada dos investimentos no setor. Várias melhorias foram implementadas em 2019 e outras já estão programadas para 2020.

Mesmo com o reajuste, a tarifa do Transcol é a mais barata da Região Sudeste. Em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiros, os valores são R$ 5,60; R$ 4,40 e R$ 4,05, respectivamente.

Valores. A tarifa com desconto no domingo passará de R$ 3,25 para R$ 3,40 e o Bike GV passará de R$ 1,85 para R$ 1,95.

As linhas do Serviço Especial Seletivo têm valores que variam de acordo com as distâncias percorridas. Por força de decreto, as passagens do Seletivo não podem custar mais do que 100% do valor da tarifa do Transcol. Sendo assim, as linhas de Vila Velha, Cariacica e Viana, que custam R$ 6,05 passam para R$ 6,35. As linhas da Serra, que custam R$ 6,65, passam para R$ 6,95. As linhas de Jacaraípe e Praia Grande, passam de R$ 7,05 para R$ 7,35.

Atualmente, o Sistema Transcol opera com 1,4 mil veículos na frota, aproximadamente 12 mil viagens e 550 mil passageiros, por dia. Com tarifa única para todo o sistema, hoje é possível ir de Setiba, em Guarapari, até Praia Grande, no município de Fundão, percorrendo cerca de 100 quilômetros.

Novos ônibus. Em 2019 foram adquiridos 110 ônibus com ar-condicionado para frota do Transcol, já equipados com wi-fi (que também foi instalado em outros veículos da frota, totalizando 600 carros com wi-fi, até novembro). Esses veículos foram projetados para o embarque com pagamento feito através de cartão. Até 2022, serão 600 veículos climatizados.

Aplicativo. Foi lançado em maio de 2019 o aplicativo Ônibus GV, que além da previsão de horário para os veículos do Transcol e os que fazem as linhas municipais de Vitória, a ferramenta permite que o usuário acesse a rede wi-fi durante a viagem, além de uma plataforma de entretenimento, a primeira do tipo em ônibus urbano no País.

Bilhete Único. Outra novidade é o Bilhete Único, que permite o pagamento da passagem nos sistemas Transcol e municipais de Vitória e Vila Velha com o mesmo cartão. Atualmente a recarga do Cartão GV pode ser feita via aplicativo Ônibus GV, por meio de parceiros, como o Kim Recarga e RecargaPay. Também já é possível recarregar nas funções débito e crédito em todas as lojas do GVBus e máquinas de auto atendimento.

Reformas

Ainda em 2019 foram realizadas obras em cinco terminais de integração, que receberam melhorias nas pistas de rolamento, sanitários, telhado e redes de água. Os terminais Jacaraípe, Laranjeiras, Jardim América, São Torquato e Ibes tiveram reforma das pistas e banheiros. Em Laranjeiras, o telhado está sendo trocado. A reforma das pistas de rolamento custou R$ 2 milhões. Ao todo, foram R$ 7 milhões em investimentos para a recuperação de sanitários, a modernização de telhados e novas redes de água.

Gratuidades

O Transcol Social oferece gratuidade integral para 34.773 estudantes. Já os estudantes com direito à meia passagem somam 79.572. Além disso, 83.691 idosos têm direito ao benefício integral, bem como 13.553 pessoas com deficiência.

Fórmula paramétrica

No contrato está definido que os reajustes da tarifa são anuais e obedecem a uma fórmula de cálculo que leva em consideração custos como mão de obra, combustível e veículos. Desde o último reajuste, em janeiro de 2019, a variação foi de 3,04% para salários; 3,33% para o diesel; 7,27% para veículos; e 5,36% do IGP-DI.

A fórmula é constituída de um conjunto de índices de variações de preços dos principais insumos utilizados na produção e prestação dos serviços do Transcol, distribuídos da seguinte forma:

– 20% da variação do preço do litro de óleo diesel;

– 54% da variação dos salários de motoristas e cobradores;

– 10% da variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A soma das variações desse conjunto de índices de preços, ponderado pelo peso de cada tipo de insumo, resulta no índice de variação do valor da tarifa que será parcialmente paga pelos usuários e parcialmente paga por meio de subsídios do Governo do Estado.