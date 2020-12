Muitos acreditam que o Ano Novo representa um tempo de mudança e virada dos hábitos, alguns prometem ter uma vida mais saudável, almejam uma posição melhor no emprego e se esforçam para cumprir outros objetivos e, para isso, confiam nas superstições, como a cor da roupa, o que comer e como passar a virada de ano. Diante disto, o Portal 27 realizou pesquisas para explicar ao leitor estas tradições e de onde surgiram.

-Cor da roupa

A cor da roupa para simbolizar qual objetivo pretende alcançar no novo ano é um método tradicional e, acredita-se, que é uma tradição herdada das religiões de matrizes africanas, como candomblé e umbanda, que usam muito o branco para atingir a paz.

Branco: Usada para atrair saúde, paz e tranquilidade.

Vermelho: Para atrair o amor, muitos usam a cor vermelha, porém a recomendação é que se use roupa rosa.

Amarelo: Cor usada por quem almeja riquezas, como dinheiro e emprego. Recomenda-se também levar moedas nos bolsos.

Cinza: Simboliza modernidade e inovação, usada para atrair mudanças no novo ano que vem.

Azul: Para quem busca o equilíbrio e a serenidade, a cor azul é a melhor. Acredita-se que a cor acalma e conforta o espírito.

-Alimentos

Lentilha: A lentilha é usada para garantir fartura e prosperidade, superstição tradicional da Itália, ela deve ser comida na virada do ano.

Carne de porco: Acredita-se que na virada o ideal é que se coma porco e não carne de aves, para que consiga que o ano seja de avanços. A explicação se deve pela crença dos hebreus de que o porco come indo com o focinho para a frente, simbolizando avanço, e as aves ciscam para trás, mostrando um retrocesso.

Carne de peixe: Utiliza a mesma lógica da carne de porco, visto que o peixe come nadando para a frente, simbolizando avanço.

Uvas: Comer 12 uvas à meia noite para simbolizar um ano próspero. A tradição veio da Espanha e a explicação histórica é que o rei Alfonso XIII distribuiu a fruta na véspera do Ano-Novo. Desde então, diversos povos comem uma dúzia delas, acompanhando o relógio.

-Outras tradições gerais

Fogos de artifício à meia noite: Antigamente acreditava-se que os fogos afastavam demônios de momentos importantes, no entanto, ao passar do tempo virou uma tradição mundial. Foram inventados pelos chineses que pretendiam expulsar os demônios das comemorações.

Pular sete ondas: Uma tradição trazida pelos praticantes de religiões de matrizes africanas, o pulo de sete ondas também foi adquirido pela população brasileira, que acredita em prosperidade. O 7 é considerado um número espiritual por essas religiões e tem o poder de superar as dificuldades do novo ano ao pular as ondas.

Estourar espumante ou champanhe: Esta tradição também está presente em todo o planeta era usada em comemorações da realeza da Europa e simbolizava riqueza, já que era um produto de luxo, produzido na região de Champagne, na França, foi daí que surgiu o nome.