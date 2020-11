De acordo com informações da Secretaria do Estado de Saúde (SESA), Guarapari é a nona cidade em todo o Espírito Santo com mais casos confirmados da Covid-19, com 5.059 ocorrências registradas da doença no município.

Na cidade, o número de óbitos em decorrência da enfermidade chegou a 140. O número de curados, em contrapartida, aumentou, com 4.168 casos considerados recuperados em Guarapari. O bairro com mais casos do coronavírus na cidade é a Praia do Morro, com 722 casos confirmados.

Espírito Santo. Até o momento, 188.929 casos da Covid-19 já foram confirmados em território capixaba. 174.359 são considerados curados da doença e 4.252 óbitos em decorrência do vírus foram registrados.

Brasil. De ontem para hoje, o país registrou 24.468 novos casos do coronavírus, totalizando 6.314.740 ocorrências confirmadas da Covid-19 em território nacional. 5.578.118 são considerados recuperados. Também de ontem para hoje, 272 novas mortes foram confirmadas em decorrência do vírus, totalizando 172.848 óbitos por coronavírus no Brasil.