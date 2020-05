A Prefeitura de Guarapari confirmou hoje (13) o quinto óbito por coronavírus na cidade. A Secretaria Estadual de Saúde declarou que o número de casos aumentou para 78 e que 41 pessoas já foram curadas da Covid-19.

Atualização: Segundo informações do Governo do Estado pelo Painel Covid-19, a última vítima do coronavírus morava no Centro da cidade, era do sexo masculino e tinha entre 50 e 59 anos de idade.

Bairros. O bairro com maior incidência do coronavírus é Praia do Morro, com 11 casos confirmados de moradores com Covid-19. Os bairros Itapebuçu e Muquiçaba continuam com 7 casos confirmados cada.

Estado. No Espírito Santo inteiro, há 5.401 casos confirmados da doença e 233 óbitos. Dos confirmados, 2.128 já foram considerados curados do coronavírus.