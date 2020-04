A Secretaria da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (24), quatro óbitos pela Covid-19. Todos os pacientes eram idosos e apresentavam comorbidades. 3 deles eram moradores da Serra. Com essas quatro novas mortes, são confirmados 47 óbitos em todo o estado pelo vírus chinês.

Os registros de hoje foram:

1. Homem, 68 anos, residente da Serra, com comorbidades;

2. Homem, 75 anos, residente da Serra, com comorbidades;

3. Homem, 76 anos, residente de Afonso Claudio, com comorbidades;

4. Mulher, 56 anos, moradora da Serra, com comorbidades.

Curados. Dos 1607 casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, 409 pacientes já foram curados. Foram feitos, no total, 8783 testes em todo o estado. De acordo com o Painel Covid-19, a taxa de letalidade da doença, atualmente, é de 2,92%.

Guarapari. Em Guarapari, não há nenhuma morte por coronavírus até o momento. Dos 16 casos de coronavírus na cidade, 5 são de pacientes que já foram curados da nova enfermidade.