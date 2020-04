Foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde mais dois casos positivos do novo coronavírus em Guarapari. Com isso, foi confirmado que o bairro Praia do Morro, que lidera o número de suspeitas do vírus chinês na cidade, possui um morador com a Covid-19.

Itapebuçu. O bairro com mais ocorrência de coronavírus na cidade é Itapebuçu, com 4 moradores infectados. Em seguida vem Muquiçaba, com 3 casos confirmados.

Testes. De acordo com o Painel Covid-19, do Governo do Estado, já foram realizados 8.634 testes em Guarapari. Esses testes foram o critério de confirmação dos 16 casos de infectados pelo coronavírus em Guarapari.

Curados. Dos 16 casos de coronavírus na cidade, 5 são de pacientes que já foram curados da nova enfermidade. Nenhum óbito pela doença ocorreu, até o momento, na cidade.