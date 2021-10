Um triciclo adaptado para uma criança com paralisia cerebral foi roubado em Vila Velha. O roubo, que aconteceu nesta semana, ocorreu menos de um mês após os primeiros testes com o veículo adaptado. As informações são do jornal A Gazeta.

O triciclo é utilizado para que Miguel, de 7 anos, possa passear pelo bairro, uma vez que a criança é portadora de paralisia cerebral desde que nasceu e possui movimentos limitados. O veículo foi desenvolvido pelo pai do menino, Luciano de Jesus, que é artesão e usou uma parte de uma cadeira de rodas para adaptá-lo.

Apelo. A família faz divulgações nas redes sociais pedindo ajuda da população na tentativa de encontrar o triciclo, e algumas pessoas ainda tentaram aplicar golpes fingindo ter encontrado o meio de transporte. O veículo, até o momento, ainda não foi encontrado.