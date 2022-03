Um dos restaurantes mais tradicionais de Guarapari, o excelente Pratão Capixaba, continua inovando em seu vasto cardápio, trazendo ainda mais delicias para os clientes que tem o prazer de desfrutar de sua cozinha de especialidades.

Viagem gastronômica. Para agregar ao cardápio de suas iguarias, o restaurante da nossa querida amiga, Bia Mozer, apresenta nesta quinta, (17), mais uma novidade em seu buffet self-service. Com a proposta de trazer inovações a seus clientes, o restaurante proporcionará uma volta ao mundo, numa viagem gastronômica com seus almoços temáticos sempre na terceira quinta-feira do mês, de 11h às 15h.

“O almoço temático do Restaurante Pratão Capixaba tem o objetivo de te levar a uma viagem gastronômica em vários continentes, com pratos da Austrália, Estados Unidos, Portugal, França, México, Japão, Marrocos e muito mais. É quase uma volta ao mundo em um só dia.” disse Bia, proprietária do restaurante.

Destaque. Um dos destaques que será servido hoje, é o arroz a moda Thai, preparado com abacaxi, camarão, molhos tailandeses, uma verdadeira explosão de sabores deixando aquele gostinho de quero mais”, acrescentou Bia.

Se você ficou com agua na boca e ainda não conhece das delícias do Pratão Capixaba, não perca tempo. Hoje é um ótimo dia para conhecer o restaurante, que tem feito a diferença na gastronomia de Guarapari.

Serviço:

Pratão Capixaba. Endereço: Av. Padre José de Anchieta, 1248, Aeroporto – Guarapari (Perto do Supermercado Casagrande) – De segunda à sábado das 11h às 15h – Contato: (27) 3261-1866