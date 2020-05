Devido as aglomerações que aconteciam na frente dos bancos, uma reunião entre os representantes da Caixa Econômica Federal e a prefeitura de Guarapari na última sexta-feira, discutiu como organizar as filas nas agências do município.

A Secretaria de Postura e Trânsito iniciou a demarcação de distanciamento nas agências e, já nos próximos agendamentos, disponibilizará agentes municipais para auxiliar no ordenamento das filas, aferição de temperatura e distribuição de máscaras.

Os representantes da Caixa informaram à prefeitura que adotarão medidas novas medidas visando garantir a segurança dos beneficiários. A fiscalização municipal acompanhará as ações da Caixa Econômica para garantir o cumprimento das medidas de segurança no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Com informações da prefeitura de Guarapari