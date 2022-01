A cidade de Guarapari não pode reclamar dos deputados federais. Vários deles mandam emendas com recursos financeiros para a cidade. E quem está no topo desta lista é a Deputada Federal Norma Ayub.

Ela esteve recentemente em Guarapari para participação na inauguração do Mercado Municipal Rural e na oportunidade, fez junto à população presente, uma prestação de contas do seu mandato a respeito dos recursos destinados ao município.

De acordo com a deputada, o montante indicado desde o início de seu mandato já atinge R$ 10.771.600,00. Como a prioridade do mandato da deputada sempre foi a saúde, essa área ficou com R$ 8.590.000,00 dos quais 5 milhões vieram por indicação de bancada, através de pedido da parlamentar, para ajudar na conclusão das obras do Hospital Saúde.

Ainda segundo a deputada, o recurso deve chegar este ano na conta da prefeitura. Os recursos enviados para a saúde também compraram equipamentos e auxiliaram no combate à COVID-19.

“Tenho imenso apreço por Guarapari porque também me sinto moradora desse município. Em breve vamos inaugurar juntos o Hospital Cidade Saúde! Mais uma obra sonhada pelo nosso prefeito Edson Magalhães, e por todos nós também, para atender toda a população e os inúmeros turistas que visitam o balneário”, falou a deputada Norma.

Além da saúde, outras áreas também contempladas com as emendas da deputada, são a educação, que recebe R$ 700.000,00 para investimento em reformas. Já a Infraestrutura teve a indicação de R$ 1.381.600,00, que foram utilizados na aquisição de equipamentos e veículos agrícolas, como retroescavadeiras e caminhão truck com basculante. “2022 certamente será um ano de muitas realizações para a Cidade Saúde. Contem comigo”, finalizou a deputada.