A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou um amplo trabalho para melhoria das estradas das comunidades do Vale do Corindiba. As vias irão receber patrolamento, ensaibramento e limpeza dos bueiros.

De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, o objetivo é deixar as estradas do interior em boas condições de tráfego para fomentar o agroturismo e facilitar o escoamento da produção agrícola.

Serão atendidas as localidades de Jaqueira, Olivânia, Duas Barras, São Vicente e Dois Irmãos. A secretaria montou um cronograma para atender todas as comunidades do interior e da sede.