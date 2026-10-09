Havan negocia instalação de nova loja na Serra, no Espírito Santo.

A rede varejista Havan iniciou negociações para instalar uma nova loja no município da Serra, na Grande Vitória. A empresa catarinense já mantém conversas com o proprietário de um terreno na cidade, mas a localização da área ainda não foi divulgada.

A informação foi confirmada pelo diretor de expansão da Havan, Nilton Hang. Segundo ele, as tratativas ainda podem enfrentar obstáculos, e a previsão é de que uma nova unidade seja aberta no Espírito Santo em aproximadamente três anos. O prazo, no entanto, depende da definição do terreno e do andamento das negociações.

Empresa avalia novos terrenos no Estado

De acordo com Hang, a Havan busca áreas entre 25 mil e 30 mil metros quadrados, preferencialmente em locais com fácil acesso. A empresa já avaliou terrenos em Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha, mas encontrou dificuldades para identificar espaços que atendam às exigências do projeto.

Além desses municípios, a rede realizou visitas e estudos em Aracruz, Viana, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim, ampliando a análise de possíveis locais para futuras unidades.

A empresa não descarta a instalação de uma loja em Vitória e avalia que a Grande Vitória tem potencial para receber outras cinco ou seis unidades. A estimativa, contudo, não representa um compromisso de investimento nem significa que os projetos já estejam definidos.

Havan inaugura loja em Vila Velha em novembro

Enquanto negocia a expansão, a rede se prepara para inaugurar sua primeira unidade em Vila Velha, marcada para o dia 21 de novembro. O empreendimento recebeu investimento de aproximadamente R$ 110 milhões e tem previsão de gerar 200 empregos diretos.

A loja também contará com a tradicional Estátua da Liberdade, símbolo da marca, cuja chegada está prevista para cerca de uma semana antes da inauguração.

Espírito Santo pode receber estrutura logística

Outra possibilidade em discussão interna é utilizar o Espírito Santo como base logística para a distribuição de mercadorias destinadas a outras regiões do Brasil.

Segundo Nilton Hang, porém, ainda não existe um projeto definido para essa finalidade. Neste momento, a prioridade da empresa é ampliar a presença da marca por meio da abertura de novas lojas.

Caso as negociações avancem, a instalação de uma unidade na Serra representará mais um passo na expansão da Havan no Espírito Santo, que já se prepara para receber a loja de Vila Velha.