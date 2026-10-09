Sol e tempo firme dominam o ES no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

Os capixabas e turistas que planejam curtir o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre este sábado (10 de outubro) e a próxima segunda-feira (12 de outubro), encontrarão um cenário ideal para praias, passeios e atividades ao ar livre. A previsão do tempo indica sol forte, tempo seco e calor intenso em todo o Espírito Santo.
De acordo com dados do Climatempo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de uma massa de ar seco vai inibir a formação de nuvens carregadas, fazendo com que as temperaturas máximas atinjam entre 32°C e 35°C nas regiões Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado.
Previsão Detalhada para os Próximos Dias
Sexta-feira (9): O tempo segue firme em todo o Espírito Santo. O dia será marcado pelo predomínio de céu aberto e poucas nuvens, sem qualquer expectativa de chuva e com temperaturas em rápida elevação.
Sábado (10): Períodos prolongados de céu aberto e sol ao longo de todo o dia. A sensação de calor aumenta no território capixaba, registrando as maiores máximas no Norte, Noroeste e Sul do Estado durante a tarde.
Domingo (11): Mantém-se o padrão de pouca nebulosidade e calor acentuado. A persistência do ar seco pode provocar a redução nos índices de umidade relativa do ar nos horários mais quentes. Há pequena chance de pancadas isoladas no extremo Sul, perto da divisa com o Rio de Janeiro.
Segunda-feira (12 – Feriado Nacional): O dia da padroeira do Brasil será ensolarado e estável. Não há previsão de chuva para a maior parte do ES, e o calor atinge seu pico à tarde, com marcas próximas dos 35°C no interior.
Resumo das Condições Meteorológicas no Feriadão
|Dia
|Condição do Tempo
|Tendência de Temperatura
|Risco de Chuva
|Sexta-feira (09/10)
|Sol firme com poucas nuvens
|Elevada em todo o ES
|Sem previsão
|Sábado (10/10)
|Ensolarado e seco
|Sensação de calor intenso
|Sem previsão
|Domingo (11/10)
|Sol predominante e umidade baixa
|Máximas de até 35°C
|Isolada à noite no Sul
|Segunda-feira (12/10)
|Sol e tempo estável
|Calor forte à tarde
|Baixa possibilidade
Recomendações para os Dias de Calor
Devido à combinação de radiação solar elevada e baixa umidade do ar nos períodos da tarde, os órgãos de saúde e meteorologia orientam:
Hidratação: Consuma bastante água ao longo do dia, mantendo garrafas por perto em caminhadas ou na praia.
Proteção Solar: Utilize protetor solar com fator adequado, óculos escuros e chapéus ou bonés.
Horários de Pico: Evite exposição direta ao sol forte entre 10h e 16h para prevenir insolação e desidratação.
Para acompanhar os alertas meteorológicos em tempo real e boletins por município, acesse o portal do Incaper ou a plataforma do Climatempo.