Sol e tempo firme dominam o ES no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

Os capixabas e turistas que planejam curtir o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre este sábado (10 de outubro) e a próxima segunda-feira (12 de outubro), encontrarão um cenário ideal para praias, passeios e atividades ao ar livre. A previsão do tempo indica sol forte, tempo seco e calor intenso em todo o Espírito Santo.

De acordo com dados do Climatempo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de uma massa de ar seco vai inibir a formação de nuvens carregadas, fazendo com que as temperaturas máximas atinjam entre 32°C e 35°C nas regiões Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado.

Previsão Detalhada para os Próximos Dias

Sexta-feira (9): O tempo segue firme em todo o Espírito Santo. O dia será marcado pelo predomínio de céu aberto e poucas nuvens, sem qualquer expectativa de chuva e com temperaturas em rápida elevação.

Sábado (10): Períodos prolongados de céu aberto e sol ao longo de todo o dia. A sensação de calor aumenta no território capixaba, registrando as maiores máximas no Norte, Noroeste e Sul do Estado durante a tarde.

Domingo (11): Mantém-se o padrão de pouca nebulosidade e calor acentuado. A persistência do ar seco pode provocar a redução nos índices de umidade relativa do ar nos horários mais quentes. Há pequena chance de pancadas isoladas no extremo Sul, perto da divisa com o Rio de Janeiro.

Segunda-feira (12 – Feriado Nacional): O dia da padroeira do Brasil será ensolarado e estável. Não há previsão de chuva para a maior parte do ES, e o calor atinge seu pico à tarde, com marcas próximas dos 35°C no interior.

Resumo das Condições Meteorológicas no Feriadão

Dia Condição do Tempo Tendência de Temperatura Risco de Chuva Sexta-feira (09/10) Sol firme com poucas nuvens Elevada em todo o ES Sem previsão Sábado (10/10) Ensolarado e seco Sensação de calor intenso Sem previsão Domingo (11/10) Sol predominante e umidade baixa Máximas de até 35°C Isolada à noite no Sul Segunda-feira (12/10) Sol e tempo estável Calor forte à tarde Baixa possibilidade

Recomendações para os Dias de Calor

Devido à combinação de radiação solar elevada e baixa umidade do ar nos períodos da tarde, os órgãos de saúde e meteorologia orientam:

Hidratação: Consuma bastante água ao longo do dia, mantendo garrafas por perto em caminhadas ou na praia. Proteção Solar: Utilize protetor solar com fator adequado, óculos escuros e chapéus ou bonés. Horários de Pico: Evite exposição direta ao sol forte entre 10h e 16h para prevenir insolação e desidratação.

Para acompanhar os alertas meteorológicos em tempo real e boletins por município, acesse o portal do Incaper ou a plataforma do Climatempo.