Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Sol e tempo firme dominam o ES no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

 

Os capixabas e turistas que planejam curtir o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre este sábado (10 de outubro) e a próxima segunda-feira (12 de outubro), encontrarão um cenário ideal para praias, passeios e atividades ao ar livre. A previsão do tempo indica sol forte, tempo seco e calor intenso em todo o Espírito Santo.

De acordo com dados do Climatempo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a atuação de uma massa de ar seco vai inibir a formação de nuvens carregadas, fazendo com que as temperaturas máximas atinjam entre 32°C e 35°C nas regiões Norte, Noroeste e Centro-Norte do Estado.

Previsão Detalhada para os Próximos Dias

  • Sexta-feira (9): O tempo segue firme em todo o Espírito Santo. O dia será marcado pelo predomínio de céu aberto e poucas nuvens, sem qualquer expectativa de chuva e com temperaturas em rápida elevação.

  • Sábado (10): Períodos prolongados de céu aberto e sol ao longo de todo o dia. A sensação de calor aumenta no território capixaba, registrando as maiores máximas no Norte, Noroeste e Sul do Estado durante a tarde.

  • Domingo (11): Mantém-se o padrão de pouca nebulosidade e calor acentuado. A persistência do ar seco pode provocar a redução nos índices de umidade relativa do ar nos horários mais quentes. Há pequena chance de pancadas isoladas no extremo Sul, perto da divisa com o Rio de Janeiro.

  • Segunda-feira (12 – Feriado Nacional): O dia da padroeira do Brasil será ensolarado e estável. Não há previsão de chuva para a maior parte do ES, e o calor atinge seu pico à tarde, com marcas próximas dos 35°C no interior.

Resumo das Condições Meteorológicas no Feriadão

DiaCondição do TempoTendência de TemperaturaRisco de Chuva
Sexta-feira (09/10)Sol firme com poucas nuvensElevada em todo o ESSem previsão
Sábado (10/10)Ensolarado e secoSensação de calor intensoSem previsão
Domingo (11/10)Sol predominante e umidade baixaMáximas de até 35°CIsolada à noite no Sul
Segunda-feira (12/10)Sol e tempo estávelCalor forte à tardeBaixa possibilidade

Recomendações para os Dias de Calor

Devido à combinação de radiação solar elevada e baixa umidade do ar nos períodos da tarde, os órgãos de saúde e meteorologia orientam:

  1. Hidratação: Consuma bastante água ao longo do dia, mantendo garrafas por perto em caminhadas ou na praia.

  2. Proteção Solar: Utilize protetor solar com fator adequado, óculos escuros e chapéus ou bonés.

  3. Horários de Pico: Evite exposição direta ao sol forte entre 10h e 16h para prevenir insolação e desidratação.

Para acompanhar os alertas meteorológicos em tempo real e boletins por município, acesse o portal do Incaper ou a plataforma do Climatempo.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos