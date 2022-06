Começaram as inscrições do processo seletivo para o 2º semestre de 2022. Com mais de 80 anos de história, a Rede Doctum abre a campanha com foco na experiência do aluno e com um portfólio variado de cursos nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Além disso, o destaque no ensino jurídico está relacionado ao número expressivo de alunos aprovados na prova da OAB nos últimos Exames da Ordem.

Entre unidades e polos espalhados pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, a Rede Doctum disponibiliza uma oferta de mais de 50 cursos de ensino superior, todos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Uma grande parte dos cursos de graduação estão avaliadas com nota máxima pelo MEC. Vale ressaltar que os cursos da modalidade de ensino a distância também vêm se destacando com IGC 5 como os cursos presenciais.

Conectado ao Mercado

Um novo modelo de ensino ganha força neste ano, com a flexibilidade de um ensino ágil e conectado, o aluno pode escolher qual a forma de ingresso e a modalidade de ensino que melhor se encaixa no seu tempo. Valorizando a conectividade de novos tempos, abrimos espaço para aulas conectadas ao vivo com o professor, disciplinas com conteúdo disponíveis no ambiente virtual do aluno e ainda tutores presenciais e virtuais.

O objetivo da Doctum é oferecer uma experiência completa de aprendizagem e capacitação do aluno para o mercado de trabalho. Desta forma, todos os estudantes têm em mãos inúmeras possibilidades de agregar ao seu curso de ensino superior certificações ao longo da sua jornada na faculdade.

Mesmo antes do início das aulas, os alunos podem acessar as Rotas do Saber, Ampliando o Saber e Atualização Profissional, são minicursos 100% online e gratuitos disponibilizados no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Em resumo, o aluno terá acesso a certificados de cursos relacionados a sua área de estudo e ainda direcionados na capacitação para o marketing pessoal, carreira, planejamento e negociação.

Além destas possibilidades, os ingressantes de 2022.2 receberão acesso gratuito à plataforma do curso de inglês da English Live, parceira da Rede Doctum no ensino do idioma, durante 30 dias.

Inscrições para o processo seletivo Doctum:

doctum.edu.br

0800 033 1100

(33) 99969-8782 (atendimento via WhatsApp)