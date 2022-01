O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) volta a alertar a população sobre a existência de falsos sites anunciando leilões em nome do órgão e contatos feitos por pessoas se passando por servidores oferecendo facilidades para adquirir veículos.

O Detran|ES ressalta que todos os leilões que realiza são eletrônicos e podem ser consultados no site www.detran.es.gov.br , na área de Editais de leilão de veículos. Orienta ainda que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão e agendar uma vistoria no veículo que, por ventura, esteja interessado. Importante destacar que essa vistoria somente é realizada no Pátio Central do Detran|ES, que fica localizado no município da Serra.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, informa que tem recebido com certa frequência relatos de tentativas de golpes por parte de estelionatários.

“Todas as vezes que tomamos conhecimento de que tem alguém se passando por servidores do órgão, registramos Boletim de Ocorrência. Faço questão de ressaltar que nenhum servidor do Detran|ES, realiza contato com o cidadão informando sobre a realização de leilões. Muito menos, oferecendo facilidades e condições para que a pessoa possa adquirir um dos veículos”, esclarece o diretor.

Vieira salientou que o cidadão deve desconfiar de facilidades desse tipo. “Quando alguém receber alguma proposta sobre a compra de um bem, com valor muito abaixo de mercado, mesmo em se tratando de veículos de leilão, que já são abaixo da tabela usual, o cidadão deve redobrar o cuidado e verificar se as informações procedem, para que não tenha nenhum prejuízo ou se envolva em algo ilícito”, reforçou o diretor.

O Detran|ES destaca que, atualmente, na internet é fácil ter acesso a fotos de servidores do órgão em seus perfis nas redes sociais e também nos portais de notícias. Logo, é simples para um golpista ter acesso a fotos dos servidores e criar todo um enredo para aplicar um golpe. Portanto, caso o cidadão receba algum contato desse tipo, deve procurar uma unidade do Detran|ES para verificar se algum leilão do órgão está em andamento e denunciar a fraude à Polícia.

O órgão informa ainda que, no momento, apenas o leilão de sucatas está em execução. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com o setor responsável por e-mail, por meio do endereço eletrônico comissaoleilao@detran.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3145-6666.

O Detran|ES orienta que as pessoas que identificarem sites do tipo podem fazer denúncia à Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail ouvidoria@es.gov.br.