O assassinato do empresário Thiago Nossa que aconteceu no dia 11 de novembro de 2021 foi destaque no Jornal O Globo de ontem (12). Esse jornal deu origem a Rede Globo e agora é um dos maiores sites no Brasil, com milhões de acessos diários.

O título da reportagem é: “Outdoor pede justiça para empresário assassinado em Guarapari (ES), após suspeitos serem soltos; ‘Exigimos resposta’, disse irmã”. Ainda de acordo com a publicação. “A instalação do outdoor ocorreu após três dos cinco suspeitos do crime terem sido soltos graças a decisões da Justiça”, diz parte do texto.

Justiça. A reportagem ainda falou sobre a publicação da irmã de Thiago em uma rede social que pedia justiça, um dia após a soltura do homem apontado como mandante do crime. “Que princípio é esse? Que justiça é essa, meu Deus? Que inversão de valores são esses (sic)? Onde vamos parar”. E termina: “Nossa família chora e clama por justiça”.

Confira a matéria aqui: https://oglobo.globo.com/brasil/seguranca-publica/outdoor-pede-justica-para-empresario-assassinado-em-guarapari-es-apos-suspeitos-serem-soltos-exigimos-resposta-disse-irma-25347956?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar