Foi sancionada na tarde de ontem (11/01) a Lei nº 4649/2022, que denominou a Piscina Poliesportiva do Complexo Maurice Santos como “Ariesley Alves Moreira (Pezão)”. A iniciativa partiu do presidente da Câmara Municipal de Guarapari, vereador Wendel Lima (PTB), que protocolou o Projeto de Lei nº 232/2021 para que o legado do salva-vidas, que faleceu devido a uma leucemia, seja sempre lembrado.

O projeto, que agora é Lei, homenageia Ariesley e garante com que ele jamais seja esquecido, visto que todos os colegas e aspirantes à profissão devem realizar constantemente os treinos para salva-vidas na atual Piscina Poliesportiva Ariesley Alves Moreira, onde garantirão a excelência para servir a população de Guarapari, se inspirando no exemplo de profissional competente que ele foi.

De acordo com Wendel, este projeto de lei foi a forma que ele encontrou de honrar um ótimo funcionário, grande amigo e querido pai, que por onde passou deixou uma marca de carinho e alegria. “Ariesley foi um funcionário exemplar no exercício de sua função de salva-vidas neste Município e que, por essa e outras razões, faz jus a esta homenagem, sobretudo porque a piscina do complexo esportivo Maurice Santos, atualmente, é utilizada também para o treinamento dos salva-vidas”, comentou o vereador.

A Lei foi bem recebida pela população, amigos e familiares, que ficaram muito felizes com o reconhecimento que Ariesley teve, reforçando suas qualidades e valores, tanto como ser humano quanto como salva-vidas, deixando um legado e sua marca que jamais serão esquecidos.