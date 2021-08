O Dia D de mobilização contra a Covid-19 ficará marcado na história do Espírito Santo. Em um esforço conjunto dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, foram aplicadas 149.242 doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19) nas últimas 36 horas, entre D1, D2 e dose única.

O número será maior, uma vez que há municípios, a exemplo de Vila Velha, que seguirá vacinando até às 22h deste sábado (21), além do cadastro de doses ainda a serem lançadas.

Até o momento, o Dia D de mobilização contra a Covid-19 – que foi antecipado em alguns municípios para esta sexta-feira (20) – contabilizou 121.514 primeiras doses aplicadas (D1), 27.622 doses de reforço (D2) e 106 aplicações de vacinas de dose única. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde (Sesa), com base nas informações cadastradas no sistema estadual da Plataforma Vacina e Confia e na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), do Ministério da Saúde.

Somente neste sábado (21), até às 18h30, foram aplicadas 112.831 doses, sendo 102.978 de D1 – um recorde também em primeiras doses aplicadas no Estado. Somam-se a este valor 9.773 D2 e 80 de dose única.

O ótimo desempenho na vacinação dos capixabas foi comemorado pelo governador Renato Casagrande, que visitou pontos de vacinação na manhã deste sábado. “Das 213 mil doses enviadas para o mutirão 149.242 doses de vacina foram aplicadas nas últimas 36h. Agradeço a cada profissional que atuou neste Dia D. Juntos, estamos salvando vidas. Você que ainda não se vacinou, faça seu agendamento. Só assim venceremos a pandemia”, comentou o governador na postagem em rede social.

Para o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o dia 21 de agosto de 2021 ficará marcado na memória dos capixabas. “Foi um dia para ficar na história do SUS no Espírito Santo. Nunca antes alcançamos esse desempenho em 24 horas na vacinação de adultos. Um dia para ser guardado na memória do enfrentamento capixaba de combate à Covid-19. Imagine o que não poderíamos ter salvo de vidas, da economia, nas relações sociais, se tivéssemos tido muitas vacinas no primeiro trimestre deste ano? Poderíamos ter vacinado todo o Estado em poucas semanas”, declarou.

Nésio Fernandes também destacou a experiência positiva que fica. “Estamos vivendo uma grande mobilização de gestores, trabalhadores da saúde e da sociedade pelas vacinas e contra a Covid-19. Mais uma vez o Espírito Santo sob a liderança do Governador Renato Casagrande dando o exemplo”, pontuou o secretário.

O Dia D de mobilização marcou o início da vacinação dos jovens acima dos 18 anos de forma homogênea de norte a sul do Estado, com o envio de mais de 200 mil doses aos 78 municípios.