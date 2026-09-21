Sinal de celular redireciona buscas por helicóptero de Rick Sollo para área de difícil acesso em SC

As equipes de resgate que atuam no desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick Sollo (da dupla com Renner) e o empresário Bruno Avelar redirecionaram o foco das operações na Serra Catarinense. O rastreamento do último sinal de celular emitido pelo aparelho de um dos ocupantes levou a força-tarefa a alterar a rota das buscas na tarde desta segunda-feira (21).

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) concentrou as varreduras na localidade de Vacas Gordas, no município de Urubici. Como nenhum vestígio da aeronave foi encontrado na região, a emissão do sinal telefônico passou a orientar os trabalhos para uma área nas proximidades de São Joaquim, localizada a cerca de 30 quilômetros do ponto investigado no início do dia.

Terreno Acidentado e Logística de Resgate

A rota percorrida pelo helicóptero indica que a aeronave decolou de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino à região de São Joaquim, quando perdeu o contato com as torres de controle durante o deslocamento.

O local atual das buscas é caracterizado pelo relevo acidentado e de difícil acesso, o que exige o emprego de logística especializada:

Efetivo em Solo: Cerca de 20 bombeiros militares atuam no terreno com o suporte de viaturas 4×4 adaptadas para estradas de terra e mata fechada.

Apoio Aéreo: A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou aeronaves preparadas para missões de busca e salvamento ( SAR ) em regiões montanhosas.

Cães de Busca: O CBMSC prevê a inserção de cães farejadores treinados na localização de pessoas para ampliar o perímetro de varredura.

Até o momento, o CBMSC e a Força Aérea não confirmaram a localização dos destroços nem a condição de saúde dos ocupantes. As famílias do cantor e do empresário acompanham o trabalho das autoridades no local.

Resumo da Atualização da Operação de Busca