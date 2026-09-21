Sinal de celular redireciona buscas por helicóptero de Rick Sollo para área de difícil acesso em SC

As equipes de resgate que atuam no desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick Sollo (da dupla com Renner) e o empresário Bruno Avelar redirecionaram o foco das operações na Serra Catarinense. O rastreamento do último sinal de celular emitido pelo aparelho de um dos ocupantes levou a força-tarefa a alterar a rota das buscas na tarde desta segunda-feira (21).
Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) concentrou as varreduras na localidade de Vacas Gordas, no município de Urubici. Como nenhum vestígio da aeronave foi encontrado na região, a emissão do sinal telefônico passou a orientar os trabalhos para uma área nas proximidades de São Joaquim, localizada a cerca de 30 quilômetros do ponto investigado no início do dia.
Terreno Acidentado e Logística de Resgate
A rota percorrida pelo helicóptero indica que a aeronave decolou de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino à região de São Joaquim, quando perdeu o contato com as torres de controle durante o deslocamento.
O local atual das buscas é caracterizado pelo relevo acidentado e de difícil acesso, o que exige o emprego de logística especializada:
Efetivo em Solo: Cerca de 20 bombeiros militares atuam no terreno com o suporte de viaturas 4×4 adaptadas para estradas de terra e mata fechada.
Apoio Aéreo: A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou aeronaves preparadas para missões de busca e salvamento (SAR) em regiões montanhosas.
Cães de Busca: O CBMSC prevê a inserção de cães farejadores treinados na localização de pessoas para ampliar o perímetro de varredura.
Até o momento, o CBMSC e a Força Aérea não confirmaram a localização dos destroços nem a condição de saúde dos ocupantes. As famílias do cantor e do empresário acompanham o trabalho das autoridades no local.
Resumo da Atualização da Operação de Busca
|Parâmetro
|Situação e Alterações de Rota
|Ponto Inicial de Buscas
|Vacas Gordas (Urubici/SC) — Descartado após varredura sem vestígios
|Novo Perímetro de Foco
|Região acidentada próxima a São Joaquim/SC (30 km do local inicial)
|Origem do Voo
|Porto Belo (Litoral de Santa Catarina)
|Ocupantes Confirmados
|Cantor Rick Sollo e empresário Bruno Avelar
|Recursos Mobilizados
|20 bombeiros, viaturas 4×4, cães farejadores e aeronaves de salvamento da FAB