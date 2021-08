Até a próxima quinta-feira (26) é possível se inscrever no processo seletivo do Programa de Estágio da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. A Companhia oferece oportunidades em diversas áreas de negócio e possibilita constante desenvolvimento e aprendizagem. Os interessados podem se inscrever pelo site (https://99jobs.com/edp/jobs/157898-programa-de-estagio-edp-2021).

Em linha com as diretrizes de seu Programa de Inclusão & Diversidade, a empresa destinará 50% das vagas a estudantes negras e negros. Na edição de 2020, esta meta foi superada, com o percentual ficando em 51%, mais do que o dobro dos 25% registrados em 2019.

Todas as etapas, incluindo entrevistas e dinâmicas, serão realizadas online, a fim de preservar os candidatos. Os estagiários ingressarão na companhia em novembro de 2021, seguindo o modelo de trabalho híbrido adotado pela Companhia, com idas ao escritório de duas a três vezes por semana, em alternância com o regime de home office.

Os selecionados ocuparão 40 vagas no estado de São Paulo (sendo 18 na capital, 19 em São José dos Campos, uma vaga individual em Taubaté, Guaratinguetá e Caraguatatuba); 17 no Espírito Santo (nove em Vitória, cinco em Carapina, duas em Cariacica e uma em João Neiva); quatro vagas no Ceará (em São Gonçalo do Amarante); uma no Rio Grande do Sul (em Porto Alegre); uma em Minas Gerais (em Passos); e uma no Maranhão (em São Luís). Eles poderão atuar em áreas como compras, infraestrutura, auditoria, gestão financeira e contratação de energia. O programa de estágio da EDP tem duração mínima de um ano, podendo ser renovado pelo mesmo período.

O pacote de remuneração contempla bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, vale-transporte, horário de trabalho flexível, seguro de vida e assistência médica. O processo seletivo ocorrerá em cinco etapas: inscrição, teste online, vídeo entrevista, avaliação e entrevista.

Perfil das vagas

Em São José dos Campos (SP), são 19 oportunidades em Projetos e Construção AT, Sistemas de Controle e Medição, Técnico em Serviços de Distribuição, Consumo Irregular, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Planejamento da Manutenção, Técnico em Centro de Operações na Geração, Backoffice do Atendimento, Performance e Eficiência, Arrecadação e Inadimplência, Centro de Operação Integrado, Técnico em Centro Integrado de Projetos MT/BT, Centro de P&D e Leitura e Entrega.

Em Taubaté (SP), os candidatos concorrem a uma vaga para Técnico em Segurança do Trabalho. Em Caraguatatuba (SP), há disponibilidade para Técnico em Construção MT/BT. Já Guaratinguetá (SP) possui uma vaga para Técnico em Serviços de Distribuição.

Já em São Paulo (SP), serão 18 vagas nas seguintes áreas: Risco Energético, Gestão Financeira, Planejamento e Controle, Compras, Instituto EDP, Transformação Digital, Excelência de Segurança do Trabalho, Contratação de Energia, Gestão de Risco da Segurança da Informação, Meio Ambiente da Geração, Desenvolvimento de Negócios, Gestão em Risco e Crise, Regulação da Geração, Gestão Financeira, Auditoria Interna, Infraestrutura Corporativa e Logística.

No Espírito Santo, em Vitória, a companhia tem nove postos para estágio em Eficiência Energética e Consumo Sustentável, Técnico em Planejamento da Distribuição, Grandes Clientes, Técnico em Canais Presenciais, Desenvolvimento Comercial, Ouvidoria, Arrecadação e Inadimplência, Comunicação e Gestão de Stakeholders.

Em Carapina (ES), são cinco vagas para Sistemas de Controle, Técnico de Sistemas de Controles, Técnico de Serviços de Distribuição, e Serviços de Distribuição. Em Cariacica (ES), são duas vagas para Serviços de Distribuição. Em João Neiva (ES), há uma vaga para Técnico de Planejamento da Distribuição.

Em São Gonçalo do Amarante (CE) serão quatro vagas: Confiabilidade, Operação, Execução da Manutenção e Técnico de Execução da Manutenção.

Há ainda oportunidades para Técnico em Confiabilidade e Ativos de Transmissão, sendo uma em Minas Gerais e uma no Maranhão.

Requisitos para participar