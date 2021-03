Nosso sono interfere diretamente no nosso desempenho físico. Por isso não é de se admirar que ele tenha uma ação tão importante para quem pratica treinos pesados. Durante os treinos as fibras do nosso corpo são destruídas, uma boa noite de sono após uma sessão intensa de treinamento é essencial para que o corpo regenere essas fibras e faça o processo de hipertrofia acontecer.

Além disso, quando estamos dormindo nosso corpo libera o GH, que é o hormônio responsável pelo desenvolvimento do corpo. Ele também restaura nossas energias. Quando não dormimos bem podemos apresentar problemas como:

Pouca energia;

Menor velocidade de reação;

Redução da concentração;

Menor disposição para se exercitar;

Aumento no tempo da recuperação muscular.

Se você quer evitar esses riscos e potencializar seus treinos, um passo importante é garantir que seu sono seja adequado.

Os pesquisadores da BioHigh, pensando em te ajudar, criaram um infográfico com pequenos hábitos que influenciam grandemente em suas noites de sono. Acompanhe.

Se você é adepto a uma rotina saudável, provavelmente já tem todo o cuidado necessário com seu corpo. Então vale reforçar que o cuidado da mente é muito importante.

– Quando for dormir, procure relaxar sua mente o máximo possível. Meditar pode ser de grande ajuda.

– Limpe-a de todos os problemas que te rondam, deixando eles para serem resolvidos depois.

– Torne seu quarto um ambiente propício para o descanso. Você pode climatizá-lo e deixá-lo escuro.

– Evite o uso de aparelhos eletrônicos quando for se deitar. Isso estimula seu cérebro a ficar acordado.

– Pense que todo o esforço do seu treino pode ser descartado quando não se tem uma boa qualidade de sono.

Seguindo essas dicas você intensifica os benefícios do seu treino, além de cuidar da saúde e bem estar.