O 10º batalhão da Polícia Militar de Guarapari comunicou que na manhã desta quarta-feira (03), Policiais Militares realizaram uma operação conjunta com a Polícia Civil de Guarapari para cumprimento de Mandado de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão ao suspeito de consumar um homicídio em dezembro de 2020 no bairro Portal Club, em Guarapari.

De acordo com a polícia, o alvo da ação é conhecido por traficar drogas na região de Jabaraí e Portal Club. Ele foi localizado em sua residência no bairro Jabaraí e após tentar se evadir, foi detido.

A polícia encontrou em sua casa 01 Pistola calibre 9mm; 25 munições do mesmo calibre; 01 Carregador c/ capacidade p/ 15 munições; R$ 1.138,00 reais em dinheiro; 05 aparelhos celulares; 02 pendrives e 01 Coldre velado. O detido foi encaminhado para a delegacia regional de Guarapari juntamente com todo material apreendido.