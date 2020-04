Mesmo com a orientação oficial de ficar dentro de casa para reduzir a circulação do Covid-19, quem não está trabalhando, acaba precisando fazer visitas ao supermercado para repor o que falta na despensa, por exemplo. E agora, com a maior parte do comércio funcionando, o movimento já aumentou.

Para se proteger, o uso de máscaras se tornou uma parte importante no combate, além de outras medidas que podem ser tomadas com o intuito de evitar o contágio. Se não puder levar o álcool em gel, é importante higienizar as mãos com água e sabão a cada oportunidade.

E seja qual for o motivo que justifique ir para a área externa, o fato é que alguns cuidados são essenciais também na hora de voltar para casa. O Dr. Rogério Zanon, médico há 39 anos, fala sobre as principais recomendações, entre elas, o de deixar os sapatos para o lado de fora.

1- Entre sem sapatos

Os calçados podem servir de meios de transportes para o vírus. O correto, portanto, é deixá-los para fora de casa – se possível, separe um par para dar essas voltinhas. Uma boa dica é manter uma pequena sapateira na porta.

2- Tire as roupas e tome um banho

Para evitar a propagação do novo coronavírus, outra recomendação é colocar as roupas direto no cesto de peças sujas. E foco constante na lavagem das mãos. Bastam água e sabão (qualquer um) para mantê-las limpinhas.

3- Limpe sua bolsa

Ela pode encostar em muita coisa até chegar em casa. Por isso, vale higienizar o acessório. É preciso usar álcool 70 ou algum produto específico para essa finalidade. Ainda há a opção de preparar uma solução com água e gotinhas de detergente. Importante usar algum lugar em que consiga pendurá-la. Serve um cabide mesmo. Assim, não há risco de o acessório contaminar superfícies como sofás, mesas e cadeiras.

4- Higienize aquilo que tocar

Assim que entrar em casa, limpe a maçaneta. E faça o mesmo com qualquer objeto em que, por ventura, você encoste antes de lavar as mãos com água e sabão – a exemplo de telefone, controle remoto e afins.

5- Trouxe embalagens do mercado? Limpe-as também

É isso mesmo: caixas de leite, latas de milho e ervilhas, potes de iogurte, vidros de geleia e azeitonas, embalagens de catchup e maionese, garrafas de suco, e todos os outros itens comprados. Lave tudo o que vier de fora com água e detergente. Depois, é só secar e guardar.