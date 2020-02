Dois homens, que trabalhavam na reconstrução da ponte de Iconha, morreram eletrocutados ao encostarem, com uma barra de ferro, num fio de alta tensão. A fatalidade aconteceu na manhã desta terça-feira de carnaval (25).

As vítimas, de 23 e 25 anos trabalhavam para uma empresa de Montes Claros, Minas Gerais, que foi contratada pelo governo do Estado para reformar a ponte, destruída nas intensas chuvas do início deste ano. Os nomes ainda não foram divulgados, porque as famílias ainda não foram informadas dos óbitos.

O atendimento aos dois homens foi realizado pelos bombeiros e pela Polícia Militar. Os corpos foram retirados pela Perícia Civil, que realizará os exames cabíveis.