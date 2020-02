Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi assaltado nesta madrugada (25) ao aceitar uma corrida no Centro de Guarapari. Além do veículo, o criminoso roubou a carteira e o celular do rapaz. As informações são do Folha Vitória.

Segundo o motorista, que não quis ter a identidade divulgada, o crime aconteceu por volta das 4h. Somente no meio do trajeto, o falso passageiro anunciou o assalto, afirmando que estava armado. A vítima, que trabalhava como motorista de aplicativo há apenas quatro meses, contou que, após ser rendido e ter os pertences levados, caminhou até ser ajudado por um colega de profissão.

O motorista conseguiu rastrear o veículo, cuja localização distava 50 quilômetros, em Vila Velha. O suspeito foi preso em flagrante, sendo levado por uma equipe de militares do DPJ de Vila Velha.