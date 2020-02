O Estado do Espírito Santo está em alerta. A noite desta terça-feira (25%), um paciente deu entrada na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Carapina na Serra, como sintomas da doença, e foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

O homem veio da Itália país que também é um dos focos do vírus. Ele chegou com um quadro de tosse, dor de garganta e febre. O Subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, disse que o resultado dos exames deve sair em uma semana. “Enquanto isso ele vai continuar em isolamento. Mas quero deixar claro que, por enquanto, é só um caso suspeito”, afirmou.

O caso está sendo investigado juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde (SESA) que já comunicou o caso ao Ministério da Saúde. O Sesa informa ainda que o paciente está sendo monitorado e exames laboratoriais serão realizados para confirmar ou não a doença.

São Paulo. No Estado de São Paulo, um homem de 61 anos teve seu teste avaliado como positivo em um primeiro exame para o novo coronavírus ( Covid-19). O paciente passou pelo primeiro teste e agora é esperada a contraprova. O Ministério da Saúde e as secretarias estadual e municipal de São Paulo investigam o possível primeiro caso positivo do vírus no Brasil.

O homem deu entrada, no Hospital Albert Einstein, na zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira (25), com sintomas brandos como tosse, após uma viagem à Itália, que já soma 11 mortos pela doença.