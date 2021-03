Dois homens foram mortos a tiros na noite de hoje (12) em Guarapari. O crime aconteceu no bairro Muquiçaba. De acordo com as primeiras informações apuradas por nossa equipe, o fato aconteceu dentro de uma distribuidora de bebidas.

Segundo a PM, esses dois homens mortos teriam anunciado um assalto a distribuidora, quando foram surpreendidos por um cliente que estava no local e estava armado. O cliente ainda não identificado, reagiu, disparou tiros e matou os dois homens, se evadindo do local.

Os dois homens mortos ainda não foram identificados. A polícia está no local, isolou a área e aguarda a chegada da perícia e do rabecão.