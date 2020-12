A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, finalizou as obras de ampliação da Subestação Guarapari, no Sul do Estado. Com investimento superior a R$ 2 milhões, as melhorias beneficiarão mais de 12.500 habitantes das regiões de Guarapari e Anchieta, distribuídos entre unidades consumidoras residenciais, comerciais e industriais.

Foram implantadas novas tecnologias, além da instalação de um novo pátio com transformador de força 34,5/13,8 kV e potência de 6,7 MVA e de dois novos alimentadores de rede de distribuição de energia em 13,8 kV, o que possibilitou expandir a capacidade de atendimento da estação. A obra tem grande importância para o sistema elétrico da região e cumpre o objetivo de apoiar o desenvolvimento econômico de Guarapari para os próximos anos, com mais robustez, flexibilidade energética e confiabilidade no fornecimento de energia.

A construção, ampliação e modernização de subestações e linhas de distribuição são fundamentais para acompanhar o aumento da demanda de energia, conforme o crescimento das cidades. “Trabalhamos continuamente para garantir a excelência no atendimento aos nossos clientes, reforçando a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia dentro de elevadas condições técnicas e de segurança”, afirma Lino Pedroni, gestor executivo de projetos e construção da EDP.

A subestação Guarapari é 100% digitalizada, com supervisão e controle feitos de forma remota via Centro de Operação Integrado (COI), localizado em Carapina, na Serra. Atualmente, a EDP atende cerca de 3,4 milhões de pessoas em 70 municípios no Estado, por meio de 95 subestações.

*Informações da assessoria da EDP