Reportagem Especial | Por Lívia Rangel | Vamos saber mais um pouco sobre a política de educação especial inclusiva da rede pública de ensino de Guarapari? Na segunda parte da nossa reportagem especial vamos conhecer o trabalho realizado no Núcleo de Atendimento Educacional Especializado – o NAEE.

O Núcleo. O Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE) é o antigo Saúde do Escolar. Reformulado em agosto de 2018, atende cerca de 130 alunos atualmente. “Nossa mantenedora é a Semed. Contamos com profissionais qualificados e capacitados que fazem atendimentos personalizados. Os alunos são atendidos uma vez por semana no contraturno escolar. Nosso foco não é só o desenvolvimento intelectual e escolar, mas também promover as relações interpessoais para que eles possam exercer sua cidadania”, enfatiza a coordenadora pedagógica do Núcleo, Úrsula Porto da Costa.

Aqui quem entra em cena são os alunos Nicollas Rocha Silva, 10 anos, da escola pública Constantino José Vieira, e Maria Eduarda Barbosa, 11, do colégio municipal Jorge Boueri Sobrinho. Deficientes auditivos, estão aprendendo a linguagem dos sinais a fim de garantir uma “voz” em casa, na escola e na sociedade. “A maioria do pais não sabe libras. Então, aqui realizamos um trabalho de alfabetização e nas escolas, de adaptação, porque as aulas foram feitas para ouvintes e eles são totalmente visuais. É um esforço em conjunto cujo objetivo é um só: proporcionar uma vida digna a essas crianças”, destaca a professora de libras, Ana Paula Oliveira.

E se você pensa que eles têm privilégios, está enganado. Eles só passam de ano se atingirem as metas. Não tem aprovação automática na escola. Cada aluno tem o seu plano de desenvolvimento individual e avaliação de desempenho. “No Núcleo, os profissionais fazem uma avaliação de diagnóstico no início a fim de detectar as necessidades e as habilidades para traçar as metas. Depois, realizam relatórios semestrais contendo o avanço de cada aluno. E no final do ano tem a avaliação de desempenho que vai definir se o aluno está liberado ou se precisa continuar tendo acompanhamento no Núcleo”, explica a coordenadora Úrsula.

Aluna do Ignez Massad Cola, Maria Sofia, de 12 anos, está no Núcleo desde 2020. Ela faz acompanhamento com a psicopedagoga Ana Paula Carneti. Em 3 anos de trabalho, a profissional já ajudou mais de 150 alunos. “Aqui podemos fazer um trabalho mais direcionado, cauteloso, personalizado. É um trabalho diferenciado, porque usamos materiais e técnicas diferentes da escola. Nada de folha branca e lápis ou quadro e giz. Aqui prendemos a atenção dos alunos com criatividade e atividades alternativas para facilitar o aprendizado”. Maria Sofia dá nota 10: “eu gosto muito, porque eles usam métodos mais simples para ensinar e até a escola fica mais fácil”.

Altas habilidades/Superdotação. Mas não são só os estudantes com dificuldades que desafiam as escolas quando o assunto é inclusão. Os superdotados também colocam as instituições de ensino à prova, literalmente. Ricardo Cerqueira, de 13 anos, que o diga. Aluno do Costa e Silva, ele tem altas habilidades na área de robótica, programação e linguagens. Até construiu um robô controlado pelo celular. E fala inglês fluente. Questionado sobre como aprendeu tudo isso, a resposta é óbvia e ao mesmo tempo, inusitada: “é só estudar”. Para isso, ele conta com o apoio da professora de altas habilidades, Rebeca de Oliveira. “A gente segue a área de interesse do aluno e aprimora esse potencial. Eles já têm o dom, a gente só dá as ferramentas para eles construírem uma história de sucesso”.

Serviço: O Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE) funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h20 e das 13h às 17h20, na Rua Santana do Iapó, em Muquiçaba. Mais informações, pelo telefone (27) 3262-3318.