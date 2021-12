O maior desafio de Canoa Havaiana do Brasil, a Volta de Ilhabela em São Paulo, teve a participação de uma atleta de Guarapari que venceu na categoria Master 40 de OC6.

Priscilla Anderson participou no último sábado da prova que é uma das maratonas mais desafiadoras do Brasil, não só pela distância, mas pelas condições do mar. O desafio contou com atletas de diversas partes do país e aconteceu no litoral norte paulista.

Priscilla que pratica o esporte há quase sete anos e possui um clube de canoa em Guarapari, afirmou que os desafios foram imensos ao longo das 9h40 de prova. “A água é muito gelada com trechos com muita água viva. Tínhamos que vencer o medo delas ao pular na água e ainda tinha o risco da hipotermia”, disse.

Ainda de acordo com ela, o mar estava muito agitado e algumas equipes tiveram quebras no equipamento é uma até teve a canoa partida ao meio. Priscilla Anderson afirma que se preparou muito para essa maratona e que isso lhe rendeu o convite para compor a equipe Kila Kila que possui vários títulos nacionais e internacionais.

Priscilla adiantou que já planeja a sua próxima prova de maratona para o início do ano que vem. “O primeiro lugar compensou todo o cansaço, as dores e toda a superação”, disse.