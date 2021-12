Os capixabas e mineiros precisam estar atentos com o tempo. De acordo com o Climatempo, nesta terça-feira (7), a circulação dos ventos e a presença de um ciclone em alto mar na altura da costa do Sudeste, vão estimular a formação de nuvens muito carregadas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Para esta segunda-feira (06), pancadas devem se concentrar nos períodos da tarde e da noite, mas não são esperados grande volumes. A situação é de alerta para temporais e chuva muito volumosa em todo o estado capixaba e no norte mineiro, onde as pancadas podem ocorrer já durante a madrugada. Ao longo do dia, os altos volumes acumulados podem causar transtornos nessas áreas, como alagamentos e queda de árvores.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Todos os 78 municípios capixabas devem estar em alerta. Pode chover de 30 a 60mm por hora ou até 50 a 100 por dia. E ventos podem variar de 60 a 100km por hora.

No centro-sul de Minas, inclusive em Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro, a terça-feira ainda começa com sol e as temperaturas sobem rápido. A partir da tarde, ocorrem pancadas de chuva isoladas, com risco de temporais isolados.