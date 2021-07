Uma das faculdades que mais inova em Guarapari é a Unopar Universidade . Todo semestre a faculdade, que fica localizada no Colégio Maxime Centro Educacional , busca trazer novos cursos. Em 2021 são mais de 20 cursos novos.

Entre esses novos cursos estão: Radiologia, Negócios Imobiliários, Relações Internacionais e Produção Cervejeira, entre outros. São cursos com duração de até 2 anos e meio. E os custos cabem no seu bolso, com valores a partir de R$ 169 reais e ainda existem descontos para vários convênios da cidade.

A Unopar é a líder do ensino a distância com diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Unopar Polo Guarapari: (27) 3361.7373 – (27) 99527.7373. Saiba mais sobre a Unopar com a coordenadora Marcella Gomide Lucci.