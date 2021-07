A ex-capa da Revista Playboy Flávia Tamayo, conhecida como “Pâmela Pantera”, foi condenada a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Segundo a Polícia, a modelo está envolvida em um esquema de tráfico de drogas conduzido por uma organização formada por prostitutas.

No ano passado, Pâmela foi presa no Espírito Santo, em um hotel de luxo em Vitória, e ficou detida em solo capixaba entre junho e setembro de 2020, até ser transferida para o Distrito Federal. Lá, passou para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Agora, a Justiça decidiu que “Pâmela” cumpra a pena em regime semiaberto. A ex-modelo pode recorrer. Segundo a Polícia, o grupo é acusado de vender e distribuir principalmente drogas sintéticas e cocaína.

De acordo com as investigações, elas negociavam programas sexuais regados a entorpecentes. Além de ter sido capa de revistas masculinas famosas como a Playboy, Flavia também já fez filmes eróticos para uma franquia nacional. Ela seria a responsável por oferecer uma espécie de cardápio sexual aos clientes mais assíduos. Os programas mais caros eram acompanhados de carreiras de pó, segundo a polícia.

Com informações do Jornal A Tribuna.