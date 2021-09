Os funcionários do Banestes que estejam prestes a se aposentar poderão aderir ao novo plano de desligamento voluntário, lançado pelo banco no final do último mês. As inscrições, que começaram no dia 24 de agosto, terminam no dia 10 de setembro.

De acordo com o Banestes, estão elegíveis para inscrição os colaboradores com 30 anos ou mais de serviços prestados ao Sistema Financeiro Banestes e que até o dia 30 de setembro estejam aptos a aposentar pela Previdência Social ou estejam aposentados.

Cerca de 500 colaboradores da instituição se encontram nessas situações, de acordo com o Banestes. Entretanto, apenas as primeiras 100 inscrições serão atendidas no plano.

Quem aderir ao plano terá direito a pagamento das verbas rescisórias, mais um valor, a título de incentivo, de dez rendas mensais, acrescido do valor correspondente a seis meses de ticket (auxílio refeição e cesta alimentação) e seis meses de contribuição patronal para a Banescaixa. O Banestes destacou que os valores de incentivo possuem caráter indenizatório e, portanto, não incidem no Imposto de Renda.