Na eleição mais demora dos últimos tempos, com lentidão das apurações pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade de Guarapari já tem novos vereadores.

O vereador mais votado das eleições 2020 é Zé Preto (Patriotas), com 1.638 votos. Em seguida vem os vereadores, Kamilla Rocha (PTB), com 1.343 votos, Rosana Pinheiro (cidadania) com 1.247, Wendel Lima (PTB) com 1.203, Oldair Rossi (DEM), com 1.188, Professor Luciano com 1.177, Fábio Veterinário 1.146, Chico Móveis com 1.006, Denizart Zazá com 939, Rodrigo Borges com 819, Leo Dantas com 815, Dudu Corretor com 813, Marcelo Rosa com 738, Sabrina Astori com 650, Dr. Franz com 590, Max Júnior com 581 e Izac Queiroz com 547.

Reeleitos. Nesta Câmara foram reeleitos 4 vereadores: Zé Preto, Kamilla Rocha, Wendel Lima e Denizart Zazá. Os outros 13 nomes são de novatos e dos ex-vereadores, Izac Queiroz e Dr. Franz.